Nel suo editoriale per Sky Sport Insider, il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni ha analizzato le possibili mosse dell’Inter per rinforzare la fascia destra, indicando diversi profili che potrebbero adattarsi alle esigenze di Cristian Chivu.

Il nome principale resta quello di Djed Spence: "L'Inter ha individuato in Spence un possibile sostituto. Terzino di assalto, forse troppo offensivo per la difesa a quattro del Tottenham: ecco perché il giocatore potrebbe partire. Attenzione però: quella degli Spurs è bottega molto cara".

Bellanova e Weah tra le possibili alternative

Qualora l’operazione Spence non dovesse concretizzarsi, Compagnoni individua alcune soluzioni alternative: "Se dovesse saltare Spence, ci sarebbero soluzioni magari non esaltanti ma che consentirebbero all'Inter di colmare il vuoto. Magari con uno come Bellanova, che solo pochissime stagioni fa andava molto di moda. È un prodotto del vivaio del Milan, ma poi è cresciuto proprio in casa dell’Inter. Potrebbe essere una buona soluzione anche per la questione legata alla lista: è italiano, cresciuto nel vivaio, può adattarsi bene al gioco di Chivu".

L’opzione Weah

Tra i nomi suggeriti c’è anche Timothy Weah: "Oppure Weah, capace di coprire tutta la fascia e dare un buon contributo in fase offensiva. Alla Juventus ha fatto bene nella stagione 2024/25, l’anno scorso al Marsiglia ha giocato 29 partite con 2 gol e 2 assist. È un giocatore regolare".

Norton-Cuffy, Vagnoman e Sabbe completano la lista

Compagnoni guarda anche a profili meno reclamizzati ma potenzialmente interessanti: "Ultimamente si è parlato poco di Norton-Cuffy, ma per caratteristiche può rappresentare una soluzione interessante e non a caso l’Inter l’ha già cercato, frenata però dai costi alti". Tra le alternative figurano inoltre due profili provenienti dal calcio europeo: "Nello Stoccarda c'è Josha Vagnoman, poderoso esterno tedesco di origini ivoriane che sembra ricordare Dumfries in alcune caratteristiche: classe 2000, 27 presenze, 1 gol e 4 assist. Oppure Kyriani Sabbe del Bruges: potenzialità interessanti per il classe 2005 e personalità sul campo che merita di essere valutata".