La Gazzetta dello Sport titola 'La notte di Pio' per confermare che Esposito partirà titolare nel match di stasera contro il Belgio che segnerà il secondo di Mancini sulla panchina della Nazionale italiana. Con l'attaccante dell'Inter, nel tridente disegnato dal Mancio, ci sarà sicuramente Moise Kean e uno tra Nicolo Zaniolo e Nicolò Cambiaghi. Pio, per la rosea, rappresenta la certezza del presente e del futuro, anche guardando le statistiche in zona gol: ora il classe 2005 segna con una cadenza media di 93,6 minuti, frutto di 5 reti in 9 presenze totali tra partite ufficiali e amichevoli).

A centrocampo, si legge ancora nel pezzo della Gazzetta dello Sport, un altro nerazzurro imprescindibile: Nicolò Barella che ai belgi segnò in quel di Monaco di Baviera nel quarto di finale dell'Europeo 2021. Il giocatore sardo ritrova Mancini, selezionatore col quale vanta il titolo di miglior marcatore in attività (8 gol, uno in meno di Ciro Immobile che recentemente ha smesso). Stasera, curiosità, staccherà per numero di presenze Sandro Mazzola, al quale verrà dedicato un minuto di raccoglimento.