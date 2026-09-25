Riccardo Trevisani, intervenuto sulle frequenze di Radio Mana Mana Sport, è tornato a parlare del pareggio tra Roma e Inter nell'ultimo turno di campionato. La squadra di Gasperini, dopo essere andata in vantaggio sul 2-0, è stata rimontata dai nerazzurri, complice una doppietta di Lautaro Martinez.

"Più rivedo la partita e più sono convinto che i crampi dei difensori della Roma siano frutto del lavoro degli attaccanti dell'Inter. Uno tra Lautaro e Thuram al posto di Malen? Solo Lautaro, tutti e due no. Non credo che negli undici delle due squadre ci sia parità, l'Inter è più forte negli undici e molto di più nella rosa. Ogni tanto si distrae, io ho la sensazione è che ogni tanto si stufa di essere forte. Quando Mkhitaryan dice ingiocabili, non è che fa lo sborone, ma lo pensa veramente perché è la verità. Nelle prime 4 giornate hanno fatto 100 tiri in porta, ci sono squadre che non li fanno in un campionato: l'Inter è una squadra mostruosa ma conscia della propria mostruosità ogni tanto si addormenta. Deve lavorare l'allenatore e devono essere bravi i leader perché quattro volte andare sotto 0-2 è un alert grosso. E non va bene".