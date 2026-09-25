La pausa per le Nazionali non ha effetto solo sui campionati maggiori, ma anche sulle categorie giovanili. Per questa ragione il weekend dell'Inter sui vari rettangoli di gioco delle rappresentative maschili e femminili sarà in forma ridotta. Di seguito gli impegni in agenda che si svolgeranno regolarmente, come comunicato dal club nerazzurro:

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 27 settembre, ore 15:00 - Campionato, 1ª giornata: Milan-Inter - Centro Sportivo Vismara - Puma House of Football, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 27 settembre, ore 14:30 - Campionato, 2ª giornata: Bologna-Inter - Centro Sportivo Massimo Barbieri, Anzola dell'Emilia (BO).

UNDER 16 Domenica 27 settembre, ore 15:00 - Campionato, 3ª giornata: Inter-Sudtirol - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 15 Domenica 27 settembre, ore 15:00 - Campionato, 3ª giornata: Inter-Sudtirol - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 27 settembre, ore 12:00 - Campionato, 2ª giornata: Bologna-Inter - Centro Sportivo Massimo Barbieri, Anzola dell'Emilia (BO).

Sezione: Giovanili / Data: Ven 25 settembre 2026 alle 13:24
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.