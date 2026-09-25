La lunga sosta permetterà ai giocatori non convocati dalle rispettive nazionali di avanzare la loro candidatura al ruolo di titolari per il prossimo appuntamento in calendario dell'Inter: la sfida contro il Parma del 10 ottobre. Secondo il Corriere dello Sport, i vari Pavard, Carlos Augusto, Luis Henrique, Jones e Mkhitaryan avranno ottime chance di essere schierati dal via da Cristian Chivu nel primo match dei nerazzurri dopo tre settimane di pausa. Anche Federico Dimarco è tra i papabili, al netto delle condizioni del suo ginocchio, un problema per il quale sta seguendo un programma di recupero per rientrare in tempo proprio per la ripresa del campionato. Un discorso a parte merita Ivan Provedel: contro i ducali potrebbe effettivamente debuttare, approfittando dell'assenza di Pepo Martinez, ora in ritiro con la selezione spagnola.

Detto dell'impegno in Serie A, il Corsport si porta avanti provando a immaginare la squadra che scenderà in campo in Champions contro il Bruges: Lautaro, che potrebbe osservare un turno di riposo col Parma, dovendo smaltire un viaggio transoceanico e il conseguente fuso, sarà certamente in campo dal 1'. E, al suo fianco, potrebbe avere Marcus Thuram, uno dei pochi nerazzurri candidati a giocare entrambe le partite. Contro i belgi dovrebbe rivedersi pure Hakan Calhanoglu, ai box da prima della sfida con l'Udinese.

Attenzione pure a Djed Spence, il cui rientro in gruppo è previsto per lunedì. L''inglese, a cui manca il ritmo partita, ha di mettere i primi minuti nelle gambe per essere pronto a breve. Magari, appunto, esordendo sul palcoscenico europeo.