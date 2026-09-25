La Lega Calcio Serie A ha reso note date e orari delle partite degli ottavi di finale di Coppa Italia che andranno in scena a partire dall'inizio di dicembre. Aprirà le danze l'Inter campione in carica, che ospiterà a San Siro il Genoa: gara fissata alle 21 di martedì 1° dicembre. 

Ecco il quadro completo:

martedì 1 dicembre 
21:00 | Inter - Genoa 

mercoledì 2 dicembre 
21:00 | Como - Cremonese

giovedì 3 dicembre
21:00 | Juventus - Sassuolo

martedì 15 dicembre
21:00 | Bologna - Palermo

mercoledì 16 dicembre
21:00 | Napoli - Fiorentina

martedì 12 gennaio
21:00 | Roma - Verona

mercoledì 13 gennaio
21:00 | Milan - Monza

martedì 26 gennaio
21:00 | Atalanta - Udinese

Sezione: Focus / Data: Ven 25 settembre 2026 alle 17:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.