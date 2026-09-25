Nel corso di una recente intervista concessa a La Stampa, l'ex campione del mondo Marco Tardelli ha proposto un proprio pronostico in merito alle due squadre che si contenderanno lo Scudetto fino alla fine della stagione, ovvero l'Inter e la Roma: "Dopo cinque giornate abbiamo capito che la Roma di Gasperini e l’Inter di Chivu si contenderanno lo Scudetto" ha esordito l'ex giocatore della Juventus: "Queste squadre hanno qualità e quantità, ovvero quelle che sono le prerogative principali. Al loro fianco, inaspettatamente, ma con merito, troviamo la Lazio che non ha la stessa forza ma probabilmente ha acquisito la grinta di Gattuso".