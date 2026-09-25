L'ex allenatore del catania, con esperienze anche al Cesena e alla Reggina, Domenico Toscano ha risposto alle domande di TMW sull'andamento del campionato italiano in questa prima fase interrotta dalla Nations League: “Roma e Inter sono partite meglio. Le altre come Juventus, Milan e Napoli faranno vedere il proprio lavoro. Sono contento per Alvini e Pisacane che sono l’espressione del nuovo che avanza in Serie A. E sono contento per Gattuso che sta facendo molto bene con la Lazio”.

Aperta la corsa Scudetto, che però ha le sue favorite secondo Mimmo Toscano: "Inter e Roma sono le squadre più accreditate. Ma Juve e Napoli se la giocheranno. Mentre il Milan è un po indietro perché ha rinnovato il proprio organico”.