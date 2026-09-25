Samuele Inacio è uno dei nuovi talenti italiani in rampa di lancio, con tanto di convocazione da parte di Roberto Mancini per questa prima tornata di gare di Nations League. In una lunga intervista rilasciata a TuttoAtalanta.com, il padre, l'ex giocatore atalantino Inacio Pià, racconta la gioia per il momento magico del proprio figlio: "Siamo felicissimi, anche perché stiamo parlando di un ragazzo di 18 anni che a 16 ha fatto una scelta importante, quella di andare via da Bergamo, da solo, lontano dalla famiglia. Ora quest'occasione bellissima: poter già assaggiare la Nazionale maggiore e vivere certe competizioni significa accumulare un bagaglio tecnico e d'esperienza importantissimo. Lui sta vivendo tutto, come sempre, con la massima serenità, ma anche con molto orgoglio e felicità".

Samuele è sempre stato considerato un predestinato, ma nell'ultimo anno la sua crescita è stata rapidissima. Tu, non da papà, ma da addetto ai lavori, ti aspettavi che arrivasse così presto a questo livello?

"Fin da piccolo è sempre stato diverso. Calcisticamente è sempre stato speciale, aveva e ha una luce diversa. Negli anni, alla fine di ogni stagione, è sempre riuscito ad aggiungere qualcosa in più. Non mi aspettavo che tutto questo accadesse in così poco tempo, ma ho sempre pensato che avesse tutte le componenti per poter stare a questi livelli il più a lungo possibile. Noi, come famiglia, siamo contenti, anche perché ha fatto una scelta coraggiosa e ora ne sta raccogliendo i primi frutti. Per un ragazzo italiano non è semplice lasciare il proprio Paese, dove ci si trova bene e si è coccolati, per andare all'estero a vivere da soli quando si è ancora così giovani".

Negli ultimi giorni il nome di Samuele è stato accostato a Juventus e Inter. Sono soltanto voci?

"Inter e Juventus hanno chiesto informazioni direttamente al Borussia Dortmund, così come avevano fatto altre squadre europee, ma in questo momento né il club né Samuele hanno intenzione di prendere in considerazione nessun tipo di cambiamento. Il Borussia punta tantissimo su di lui per i prossimi anni e Samuele sta benissimo. Ha trovato un ambiente fantastico, un grande club e una tifoseria magica".