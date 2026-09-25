Vittoria di carattere della Nazionale Under 19 di Massimiliano Favo, che supera 2-1 la Francia a Kotoriba e inaugura con un successo il proprio cammino nel torneo amichevole in programma in Croazia fino al 5 ottobre. Tre punti che proiettano momentaneamente gli Azzurrini in testa alla classifica. L’Italia sblocca il risultato al 23’ con Simone Lontani, attaccante del Parma, ma al 60’ deve fare i conti con l’espulsione di Christian Fogliaro. Il giocatore del Monza, già ammonito, rimedia il secondo cartellino giallo e lascia i compagni in dieci. I transalpini ne approfittano cinque minuti più tardi, trovando al 65’ il pareggio su calcio di rigore, trasformato da Adam Ayari, ala del Paris Saint-Germain.

Nonostante l’inferiorità numerica, però, gli Azzurrini non si arrendono e nel finale piazzano il colpo del ko. All’88’ Leonardo Noah Bovio, difensore dell’Inter, firma il definitivo 2-1 e regala all'Italia preziosa vittoria all’esordio. Prossimo impegno lunedì 28 settembre alle ore 15.30 al Gradski stadion di Ludbreg per la sfida contro i pari età della Turchia

Sezione: Focus / Data: Ven 25 settembre 2026 alle 19:28 / Fonte: Figc.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.