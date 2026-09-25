Dopo aver battuto la Serbia con la sua Grecia, grazie a un suo colpo di testa vincente nel finale, Tasos Douvikas ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del Como e degli obiettivi, anche personali: "Credo di aver trovato un grande ambiente al Como, sono molto felice di essere qui, mi ha aiutato molto nella crescita come calciatore e come uomo. Penso che il nostro modo di giocare sia uno stile che ci differenzia tanto in Italia. Creiamo tante occasioni, arrivano tanti attestati di stima al mister. Siamo tutti molto contenti di questo e vogliamo continuare a vincere. La strada è lunga, da qui alla fine della stagione guardiamo partita dopo partita cercando di fare sempre ottime prestazioni e di vincere tutte le gare. La strada è lunga, abbiamo aspettative alte, vediamo che succede".
E lo Scudetto?
Lo Scudetto è un sogno o un obiettivo? "Non so quale sia il termine migliore, guardiamo partita per partita. Quest'anno con la Champions ne avremo molte di più. Si tratta di un torneo diverso, dobbiamo adattarci e testare il nostro livello ma sono sicuro che faremo molto bene. Io personalmente voglio segnare il più possibile anche se il focus principale è la squadra e arrivare il più alto possibile".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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