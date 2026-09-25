Alberto Bollini, vice di Roberto Mancini alla guida della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di RAI Sport in vista del match di Nations League contro il Belgio. Commentando la scelta del tecnico jesino di lanciare il tridente con Nicolò Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean contro il Belgio: "Al CT piace il calcio offensivo e trasmetterlo. Siamo all'inizio di questo periodo, c'è intercambiabilità davanti. Conosciamo le qualità di Esposito, Kean è di profondità e Cambiaghi può fissare l'ala".