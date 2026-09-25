Non poteva che essere Lautaro Martinez il giocatore dell'Inter più votato dai lettori di FcInterNews.it nel sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro relativo alla partita pareggiata 2-2 all'Olimpico contro la Roma. La doppietta del capitano gli è valso quasi un plebiscito. Lontanissimi il secondo, Marcus Thuram e il terzo, Josep Martinez. Pertanto, a seguire ecco le classifiche di turno e generale del premio.

J. Martinez 5.18%
Bisseck 1.43%
Akanji 0.71%
Bastoni 0.18%
Diouf 4.02%
Barella 1.34%
Zielinski 0.63%
Jones 0.80%
Dimarco 0.54%
Lautaro 72.21%
Thuram 5.99%
Sucic 1.61%
Carlos Augusto 3.57%
Luis Henrique 0.89%
Bonny 0.09%
Esposito 0.80%
 

CLASSIFICA GENERALE DOPO 5 PARTITE:

LAUTARO 13 PT.
BARELLA 10 PT.
DIOUF 9 PT.
ESPOSITO 5 PT.
BISSECK E CARLOS AUGUSTO 4 PT.
THURAM E CALHANOGLU 3 PT.
J. MARTINEZ 2 PT.
ZIELINSKI 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Ven 25 settembre 2026 alle 20:17
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.