Col campionato fermo per gli impegni delle Nazionali, l'Inter darà l'opportunità ai tifosi nerazzurri di celebrare ancora una volta in maniera unica e speciale i trionfi della scorsa stagione. Martedì 29 e mercoledì 30 settembre, infatto, la Coppa dello Scudetto e la Coppa Italia saranno esposte all'Inter Store San Siro: dalle 10:00 alle 19:30 i tifosi avranno la possibilità di scattarsi delle foto indimenticabili con i due trofei presso il punto vendita all'interno dello stadio.

L'accesso alle Coppe sarà libero: per i tifosi sarà sufficiente essere iscritti al programma loyalty INTERISTA. Chi è già iscritto dovrà semplicemente mostrare il proprio avatar al personale dedicato. Le sorprese però non finiscono qui: i visitatori, dopo aver scattato la foto ricordo, riceveranno uno speciale buono omaggio da utilizzare all'Inter Store San Siro, valido nei due giorni dell'evento.