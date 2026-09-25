Nel calcio si vince con i goal ma spesso non c'è goal senza assist, gesto tecnico altrettanto fondamentale per ottenere risultati importanti. Lo sa bene la Roma capolista, protagonista di un grande inizio di stagione anche grazie ai passaggi vincenti della sua stella Paulo Dybala, al momento miglior assistman del campionato con quattro acuti nelle prime cinque giornate. L'argentino non è però il nome più caldo dei bookmaker per il “trono dei passaggi” di fine stagione. In lavagna è infatti superato, riporta Agipronews, da un esperto del settore, Federico Dimarco, offerto a 4,00 su Sisal e Snai, nonostante un solo passaggio decisivo messo finora a referto. Lo scorso anno erano stati 16, abbastanza per conquistare lo "scettro".

In scia la “Joya”, proposto a 4,50. Completa il podio dei favoriti un altro interista, Andy Diouf, titolare inamovibile di Chivu in queste prime settimane di Serie A e protagonista con tre assist. Gli stessi dell'austriaco Romano Schmid, perno del Frosinone rivelazione di inizio campionato, visto però a 16,00, appaiato a Marcus Thuram e Kevin De Bruyne. In mezzo a loro, a 12,00 volte la posta, Martin Baturina del Como, sempre uno degli uomini più temibili nell'undici di Cesc Fabregas.