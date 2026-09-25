La Francia ha ufficializzato i numeri di maglia per la Nations League: a Diouf è stata assegnata la numero 13. Immancabile la 10 a Mbappé, mentre per quanto riguarda gli altri 'italiani', i milanisti Rabiot e Maignan hanno rispettivamente la 14 e la 16, i lariani Da Cunha e Butez la 21 e la 23. Esordio della Francia questa sera contro la Turchia, in concomitanza con Italia-Belgio.