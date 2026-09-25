Tanta, forse troppa elettricità ieri sera alla Johan Cruijff Arena tra Paesi Bassi e Germania, prima partita di Nations League. Alla fine Cody Gakpo, in pieno recupero, ha firmato il pareggio replicando alla rete di Felix Nmecha al 32', un gol che ha provocato le reazioni veementi degli oranjie che non hanno preso bene il fatto che i tedeschi avessero continuato a giocare mentre Brian Brobbey era a terra dolorante.

Tra i più infervorati c'era anche l'ex nerazzurro Denzel Dumfries, che dopo la partita ha ripensato al momento in cui è nato tutto l'episodio. "Il loro esterno sinistro mi ha guardato come se stesse per fermarsi. Poi ha passato la palla a Kimmich. Conosciamo Kimmich. Un giocatore di livello mondiale, ma si conoscono i suoi trucchi. Continua a giocare. Questo non dovrebbe succedere a noi. Sono cose che dobbiamo imparare a fare anche noi, prima o poi", ha affermato il difensore con tono pacato.

Dumfries, dopo la rete, è andato a farsi sentire dagli avversari. "Sì, sono andato a confrontarmi con loro. Assolutamente. In fin dei conti, si ha comunque la sensazione che non sia stato un gesto educato. Ma si vede che è proprio questo che fa la differenza", ha detto Dumfries a proposito della mini rissa creatasi. "Sono cose da cui dobbiamo assolutamente imparare", ha aggiunto.