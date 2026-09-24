Ancora è presto per fare certi bilanci, ma approfittando della sosta in casa Inter è possibile fare un primo intermedio su come stanno procedendo le cose a livello di giocatori. Se ne occupa stamattina il Corriere dello Sport, sottolineando come c’è chi si è confermato, anzi chi continua a confermarsi, come Lautaro Martinez; c’è chi ha sorpreso, come Andy Diouf; e c’è chi ancora deve mettersi in luce, come Curtis Jones. Volendo, sono i tre volti di questo primo mini-scorcio di annata nerazzurra.

LAUTARO MARTINEZ

Se qualcuno, anche di fronte all'evidenza, fino alla scorsa stagione continuava a sostenere che il Toro non segnasse nelle partite importanti, in questa ha iniziato con una doppietta decisiva per la rimonta sul Napoli, sulla carta rivale principale per lo scudetto, e un’altra, sempre in rimonta, alla Roma, appaiata in vetta alla classica. Il Toro è sempre lui: leader, capitano e trascinatore e il bilancio da quando è all'Inter recita 179 gol, a sole 30 lunghezze da Spillo Altobelli.

ANDY DIOUF

La pazza idea di Cristian Chivu è una felice realtà. Il francese ha iniziato benissimo da esterno destro in questa stagione al punto da aver attirato le attenzioni di Zinedine Zidane che l'ha convocato in Nazionale. Contro Napoli, Real Madrid e Roma è stata dura per lui, ma se l’è cavata egregiamente. In 5 presenze totali, ha già messo insieme 3 assist ed è il terzo giocatore di movimento più impiegato della rosa, dopo Nicolò Barella e Alessandro Bastoni.

CURTIS JONES

Serve invece molta pazienza per l'inglese, che è stato l'ultimo a unirsi al gruppo nerazzurro a causa dei ritardi dovuti alla trattativa con il Liverpool. Normale che abbia bisogno di tempo per inserirsi in un impianto di gioco ormai consolidato, in particolare a centrocampo. Ad ogni modo qualche lampo del suo livello l'ha mostrato, come contro il Napoli quando è diventato uno dei fattori della rimonta. Al di là dell'errore del Bernabeu, contro il Real Madrid ha fatto discretamente, mentre all'Olimpico non è stato particolarmente in partita fino alla sostituzione a inizio ripresa.