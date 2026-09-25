Andrea Abodi, ministro dello Sport, parla così dell'ipotesi commissariamento della FIGC all'ingresso dello stadio Olimpico prima della sfida tra Italia e Belgio: "Non è una novità la fiducia delle componenti federali in Giovanni Malagò. Il commissariamento? Ci sono delle regole sportive, il commissariamento arriva dallo sport, non da altri".

La politica proporrebbe Adriano Galliani come possibile commissario, è vero?

"Non ne ho sentito parlare mai, questo è un tema esclusivamente sportivo in questa fase. Bisogna parlarne dentro lo sport".