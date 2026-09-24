Il CdA nerazzurro ha approvato il progetto di bilancio per l’anno fiscale 2025/26. Tante belle notizie e conferme, ma anche qualche piacevole sorpresa. Continua il percorso verso l'alto da parte dell'Inter.

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Sezione: Copertina / Data: Gio 24 settembre 2026 alle 19:02
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.