Sta per iniziare la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della Nazionale italiana. Alle 20.45, a Roma, gli Azzurri sfideranno il Belgio nella prima gara della Nations League 2026-2027 e per farlo il tecnico jesino si affida ad un 4-3-3 con Nicolò Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean davanti. A centrocampo, fiducia al giovane Alessandro Romano, che affiancherà Sandro Tonali e Nicolò Barella.

Ecco le formazioni ufficiali di Italia-Belgio

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Cambiaghi, Esposito, Kean. Allenatore: Mancini

BELGIO (4-3-3): Lammens; De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne; De Bruyne, Raskin, Tielemans; Godts, De Ketelaere, Moreira. Allenatore: Van Bommel.