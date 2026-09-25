Nelle gerarchie di Murat Yakin, ct della Svizzera, Adrian Bajrami parte certamente dietro i più esperti Manuel Akanji e Nico Elvedi. Giocatori con i quali il difensore del Braga è onorato di poter condividere il campo e lo spogliatoio: "Sapere quali giocatori potrebbero affiancarmi e quale qualità essi possiedano è uno stimolo importante per me. Sono felice di poter sfruttare questa opportunità ogni giorno in allenamento e durante le partite", ha dichiarato alla SRF

Sezione: News / Data: Ven 25 settembre 2026 alle 12:52 / Fonte: srf
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.