Nelle gerarchie di Murat Yakin, ct della Svizzera, Adrian Bajrami parte certamente dietro i più esperti Manuel Akanji e Nico Elvedi. Giocatori con i quali il difensore del Braga è onorato di poter condividere il campo e lo spogliatoio: "Sapere quali giocatori potrebbero affiancarmi e quale qualità essi possiedano è uno stimolo importante per me. Sono felice di poter sfruttare questa opportunità ogni giorno in allenamento e durante le partite", ha dichiarato alla SRF.