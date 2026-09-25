Andy Diouf è la grande sorpresa che ha in serbo Zinedine Zidane per questo suo esordio da CT della Francia in Nations League. Non è detto che stasera, a Kocaeli, Zizou lanci subito dal primo minuto il giocatore dell'Inter nel ruolo inedito di terzino sinistro. Però è evidente la fiducia che nutre nelle sue qualità, al punto da rischiarlo in una posizione che non conosce ma che potrebbe avere nelle corde. Ne è convinto anche Landry Chaudin, che lo conosce perfettamente, essendo stato il suo allenatore nelle giovanili (Under 19, Under 20) e il suo direttore dell'accademia al Rennes: "Un po' mi sorprende, ma per me è lo Zaire-Emery mancino, il prototipo del giocatore completo, capace di ricoprire diverse posizioni".

Tre qualità

Chauvin crede che l'ex giocatore del Lens sia in grado di affrontare la sfida: "È un ragazzo intelligente, quindi capisce subito cosa deve e non deve fare nella posizione in cui gli viene chiesto di giocare. Ha tre qualità: la sua intelligenza, la sua capacità di adattamento e la sua calma. Ricordo i piccoli giochi che facevamo durante i provini a Rennes. Si basavano sulla capacità decisionale, e Andy era migliore degli altri; lo abbiamo ingaggiato perché vedeva tutto prima di chiunque altro", ricorda Chauvin.