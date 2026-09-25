Le due squadre milanesi sono entrrambe sul podio europeo per numero di spettatori presenti allo stadio in campionato, secondo i dati che emergono dall'European ClubTalent and Competition Landscape", il report elaborato dalla UEFA, sotto la supervisione di Andrea Traverso, direttore del dipartimento finanze. Nello specifico, come fa notare la Gazzetta dello Sport, guardando alla scorsa stagione, comanda il Manchester United che ha ospitato 1,405 milioni di tifosi, poi c'è il Milan con 1,394 milioni e, quindi, l'Inter, terza, con 1,387 milioni. In pratica, San Siro primeggia su tutti gli altri impianti del Vecchio Continente. La graduatoria prosegue così: Borussia Dortmund (1,383), Real Madrid (1,359) e Bayern (1,275). Anche se va fatta una doverosa precisazione: le tedesche hanno due partite in meno (17 contro 19), quindi per media-partita sarebbero ai primi due posti. Quanto al dato del riempimento, il Milan si colloca al il 97% mentre l'Inter il 96%. Solo Borussia, Bayern, Arsenal e West Ham occupano il 100% dei posti.

Se si considerano tutte le competizioni, quindi anche le coppe nazionali e internazionali, è il Real Madrid a mettersi la corona sulla testa con 1,891 milioni di spettatori che hanno popolato il Bernabeu (oltre mezzo milione in Champions). Seguono il Borussia, l'Inter e il Bayern con 1,866: il Westfalenstadion ha avuto 59 spettatori in più di San Siro nerazzurro e 930 più dell'Allianz di Monaco. Quinto il Liverpool (1,746). In questa classifica, il Milan scivola inevitabilmente al dodicesimo posto, non avendo disputato le Coppe (1,519).