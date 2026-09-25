Saranno circa quarantamila, forse anche qualcuno di più, gli spettatori che stasera popoleranno lo stadio Olimpico di Roma per la sfida di Nations League tra la Nazionale italiana e quella belga, la prima del Mancini-bis. Una notte in cui verranno ricordate due leggende come Sandro Mazzola e Franco Baresi, recentemente scomparsi: la Figc, infatti, ha deciso di omaggiarli con un minuto di raccoglimento e un segno speciale.

Sulle tribune, scrive il Corriere dello Sport, ci saranno alcune figure di spicco del nostro calcio: Giovanni Malagò, presidente della FIGC, il direttore tecnico e presidente del Club Italia, Claudio Ranieri, e il numero uno del CONI Luciano Buonfiglio, oltre al Capo delegazione in pectore Diana Bianchedi.