L'epica semifinale di Champions League del 2025, persa ai supplementari dal Barcellona contro l'Inter, brucia ancora sulla pelle di Raphinha, che in quella notte di San Siro realizzò il momentaneo 3-2 dei catalani: "Non mi va ancora giù - ha confessato il brasiliano alla Gazzetta dello Sport -. Eravamo lì a un passo, che dolore. È stata dura, però se guardiamo indietro è indubbio che avessimo una squadra decisamente giovane, oggi mentalmente siamo molto più maturi e preparati per affrontare i momenti difficili che ti offre la Champions. Pronti a lottare per ogni obiettivo".

La dichiarazione dell'attaccante blaugrana arriva pochi giorni quella rilasciata dal compagno di squadra, Lamine Yamal, che all'Équipe a proposito del match del Meazza aveva detto: "Se rigiocassimo la partita contro l’Inter in questo momento, secondo me non subiremmo mai il pareggio, in nessun caso".