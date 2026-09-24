Il River Plate sta attraversando settimane di incertezza, sia per la sconfitta contro l'Huracán nell'ultima partita del torneo di Clausura, sia per il futuro di Santiago Beltrán. Mentre fino a poche settimane fa tutto sembrava indicare che il portiere sarebbe rimasto a lungo a difendere i pali del club, la situazione potrebbe ora cambiare. In questo contesto, l'Inter, attraverso Javier Zanetti, avrebbe già chiesto informazioni sulla sua disponibilità in vista della prossima finestra di mercato.

Pessimo inizio

Il River Plate ha iniziato la stagione nel peggiore dei modi, uscendo prematuramente dalla Copa Sudamericana. Nonostante le prestazioni della squadra sembrassero in miglioramento con l'arrivo di Leonardo Ponzio, la sconfitta contro l'Huracán ha riacceso i dubbi tra i tifosi. Inoltre, le possibilità del River di qualificarsi per la prossima Copa Libertadores sono state seriamente compromesse.

Occasione sfruttata

Sebbene Franco Armani avesse iniziato l'anno come portiere titolare del River Plate, un infortunio al tendine d'Achille ha completamente cambiato la situazione. È stato allora che il giovane, cresciuto nel settore giovanile del club, è emerso, diventando rapidamente uno dei giocatori chiave della squadra. Ora, la dirigenza sta valutando seriamente un suo possibile trasferimento qualora arrivasse un'offerta adeguata.

Rinnovo e cessione

Il giornalista Gustavo Yarroch ha rivelato nelle scorse ore che Santiago Beltrán sarà ceduto a un club europeo a breve. Manchester United e Inter sembrano essere i principali candidati per assicurarsi le sue prestazioni, anche se finora non sono state formulate proposte ufficiali. Tuttavia, il portiere è sotto contratto fino a dicembre 2027 e sono già in corso trattative per il rinnovo e l'aumento della clausola rescissoria da 25 milioni a 100 milioni di dollari. Beltrán condivide lo stesso agente con Emiliano Martínez, tramite un'agenzia presente sia sul mercato argentino che su quello europeo. Questo legame si inserisce nel contesto delle trattative che il River Plate sta cercando di concludere, mentre cresce l'interesse per il portiere.