Il futuro di Scott McTominay al Napoli potrebbe diventare presto uno dei dossier più delicati per la dirigenza azzurra. Secondo quanto riferito da Il Mattino, il centrocampista scozzese sarebbe ancora distante dal rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2028. Il Napoli non vorrebbe arrivare troppo vicino alla scadenza senza aver definito la situazione e, proprio per questo, starebbe già valutando gli scenari possibili. Tra questi non viene esclusa una cessione anticipata, anche nel corso della prossima sessione invernale.

Distanza sull’ingaggio

Il principale ostacolo alla trattativa sarebbe di natura economica. McTominay chiederebbe infatti un adeguamento dello stipendio fino a circa 6,5 milioni di euro netti a stagione, cifra che al momento renderebbe difficile trovare un punto d’incontro. Anche il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe riconosciuto pubblicamente le difficoltà legate al prolungamento, pur considerando il rinnovo dello scozzese una priorità.

Gennaio può diventare decisivo

Al momento non sarebbero previsti nuovi incontri tra il Napoli e l’entourage del giocatore. La strategia del club, però, sarebbe quella di non rischiare di perdere potere contrattuale avvicinandosi troppo alla scadenza. Se il rinnovo non dovesse concretizzarsi, una cessione nell’estate 2027 diventerebbe quindi un’ipotesi concreta. Ma non è escluso che il tema possa aprirsi già a gennaio, qualora arrivassero offerte ritenute importanti una volta completato il recupero e il ritorno a pieno regime del centrocampista.