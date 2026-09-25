Dopo 12 anni in Italia, Stefan de Vrij in estate ha scelto di lasciare l'Inter, non accettando la proposta di rinnovo di contratto, ed è ripartito in Grecia con il Panathinaikos. Una decisione che, almeno per ora, sta dando i suoi frutti

Promosso subito come capitano, de Vrij si è imposto come uno dei leader della squadra ed è stato protagonista di un ottimo avvio di stagione. Il Panathinaikos ha superato i playoff di Conference League ed è primo in campionato a punteggio pieno dopo cinque giornate, con appena due gol subiti.

Il difensore è stato titolare in 12 delle 13 partite disputate (con un assist a referto) e le sue prestazioni hanno convinto, tanto da essere già secondo in campionato per intercetti. Numeri che raccontano una ritrovata centralità e dimostrano come De Vrij, nonostante i 34 anni, sia ancora in grado di incidere ad alti livelli.