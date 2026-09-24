Questa Inter piace ai suoi tifosi? Magari non a tutti, sicuramente a Marco Tronchetti Provera, per anni main sponsor della squadra nerazzurra con Pirelli, nonché tifoso VIP sempre in prima linea al fianco di Massimo Moratti. Sportmediaset lo ha interpellato proprio sull'attualità: "Questa Inter mi piace perché ha una capacità offensiva notevole e una buona qualità di giocatori. Deve mettere a punto un paio di cose ma può fare molto".

Se la squadra funziona è anche merito del suo allenatore: "Chivu è bravo. Ci sono quelli bravi e lui lo è. Lo era come giocatore e lo è come allenatore, sa gestire i calciatori e ha un approccio positivo, lo apprezzo molto".

Quando si parla di Pirelli e Inter, è impossibile non visualizzare la storica immagine di Ronaldo il Fenomeno nella campagna pubblicitaria. Un calciatore a cui Tronchetti Provera è ovviamente molto legato: "Al di là della sua simpatia aveva un talento straordinario. Ci ha fatto sognare. Vincevamo tante partite ma non vincevamo trofei importanti, però con lui in campo ogni partita era un'avventura bellissima".