L'ex calciatore e allenatore Roberto Donadoni ha rilasciato un'intervista a Sportmediaset in cui ha parlato dei temi legati alla Nazionale azzurra e alla Serie A. Tra questi anche uno sguardo in casa Inter, che l'ex CT considera ancora la squadra migliore del campionato: "Indiscutibilmente l'Inter è la favorita per lo Scudetto, dà la sensazione di essere la più forte in tutti i sensi, partendo dalla società. Credo ci sia un'idea ben chiara e questa alla fine potrà fare veramente la differenza".