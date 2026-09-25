Chi sarà il capitano della Nazionale argentina dopo il ritiro di Lionel Messi? La domanda, legittima visto che il campione di Rosario ballerà il suo ultimo tango con l'Albiceleste nell'amichevole contro il Benin del prossimo 6 ottobre, ha già una risposta. Stuzzicato sull'argomento nel corso della conferenza stampa tenutasi presso il centro sportivo dell'AFA, il ct Lionel Scaloni ha risposto senza indugi: "Sarà Cuti il ​​capitano - ha spiegato il selezionatore dei vice campioni del mondo -. Era già il terzo capitano, alle spalle di Leo e Otamendi. Possono indossare la fascia anche Emiliano (Martínez, ndr), Rodrigo (De Paul, nfr) – che però non sarà disponibile per queste due partite – oppure Lautaro. Cuti, comunque, è la scelta giusta". 

Sezione: Focus / Data: Ven 25 settembre 2026 alle 11:55 / Fonte: tycsports
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.