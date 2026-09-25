Chi sarà il capitano della Nazionale argentina dopo il ritiro di Lionel Messi? La domanda, legittima visto che il campione di Rosario ballerà il suo ultimo tango con l'Albiceleste nell'amichevole contro il Benin del prossimo 6 ottobre, ha già una risposta. Stuzzicato sull'argomento nel corso della conferenza stampa tenutasi presso il centro sportivo dell'AFA, il ct Lionel Scaloni ha risposto senza indugi: "Sarà Cuti il ​​capitano - ha spiegato il selezionatore dei vice campioni del mondo -. Era già il terzo capitano, alle spalle di Leo e Otamendi. Possono indossare la fascia anche Emiliano (Martínez, ndr), Rodrigo (De Paul, nfr) – che però non sarà disponibile per queste due partite – oppure Lautaro. Cuti, comunque, è la scelta giusta".