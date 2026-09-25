L'Inter da rimonta che si sta vedendo nelle prime giornate di campionato non può essere la norma, secondo Beppe Bergomi: "Questa caratteristica è un’arma a doppio taglio: da una parte ti senti invincibile, dall’altra non è sempre domenica", ha fatto notare lo Zio nel corso di un'intervista concessa al Corriere dello Sport.

Una chiacchierata nella quale l'ex difensore nerazzurro ha allargato il discorso scudetto a molte squadre: "Il Como va valutato sul doppio impegno, però tiene incollati alla tv. In generale, non c’è questa distanza tra l’Inter e le altre. Juve e Milan hanno il dovere di giocarsela, Roma e Napoli hanno lo status da grande. E Gattuso alla Lazio sta facendo un gran lavoro", le sue parole.

Parlando di uno dei giocatori più decisivi del campionato, Donyell Malen, Bergomi spiega: "La Serie A non è più Lautaro-dipendente? Beh, c’è un altro top. La forza del Toro è nella testa, quella di Donny nella capacità di saper fare bene un numero infinito di cose".