La FIGC ha reso noto che la trasmissione a Nyon avverrà entro il prossimo 30 settembre. La scelta delle cinque sedi avverrà dopo la verifica di conformità da parte dell'organo di governo del calcio europeo. È quanto comunica la stessa Federcalcio al termine del Consiglio Federale. Il presidente Giovanni Malagó, durante il Consiglio federale in Figc, ha relazionato quindi sullo stato d'avanzamento del processo di individuazione delle sedi destinate ad accogliere le gare del torneo, che l'Italia ospiterà con la Turchia. A seguito della ricezione della documentazione, la Uefa svolgerà le necessarie verifiche di conformità dei dossier e successivamente la Federazione procederà alla scelta delle cinque sedi ospitanti.

La FIGC, infine, proseguirà il confronto con tutte le amministrazioni e i soggetti coinvolti – non solo quelli scelti per EURO 2032 - al fine di sostenere i programmi di sviluppo e di ammodernamento delle infrastrutture calcistiche, anche per favorire l’opportunità di candidature ad ospitare futuri eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.