Oaktree, il fondo proprietario dell'Inter, ha annunciato di aver venduto COL Group, attiva nella trasmissione e distribuzione di energia, agli americani di Eaton, specializzati nella gestione intelligente dell’energia, per 810 milioni di euro. L'operazione, che ora sarà sottoposta alle classiche fasi di closing e autorizzazioni regolamentari, dovrebbe essere conclusa nel primo trimestre 2027. Oaktree aveva investito in COL Group attraverso la strategia Power Opportunities nel 2021 con l'obiettivo di sostenere la crescita di attività infrastrutturali considerate strategiche per l’elettrificazione e la transizione energetica. Durante l'investimento, Oaktree ha aiutato l'azienda nell'ampliamento dell’offerta e della base clienti e questa cessione rappresenta un ulteriore step di crescita.

Sezione: News / Data: Ven 25 settembre 2026 alle 15:36 / Fonte: Calcio e Finanza
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.