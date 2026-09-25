Con la partecipazione di oltre 100 persone, di cui tanti bimbi già piccoli tifosi nerazzurri, ieri sera presso l’Hotel Europa di Rapallo l’Inter Club Tigullio ha festeggiato la cifra di 441 iscritti diventando così il più numeroso club interista della Liguria.

Ospite d’onore della serata l’ex centrocampista dell’Inter e della Nazionale Nicola Berti che con simpatia e disponibilità ha voluto ricordare il grande Sandro Mazzola scomparso qualche giorno fa e ha raccontato diversi episodi dei suoi dieci anni in maglia nerazzurra durante i quali ha vinto uno scudetto, due Coppa Uefa e una Supercoppa italiana.

“È stata una bellissima serata a Rapallo dove ho portato i saluti del sindaco Elisabetta Ricci, giustificata assente per inderogabili impegni istituzionali – ha detto il presidente dell’Inter Club Tigullio Augusto Sartori – Un mio ringraziamento particolare va certamente a tutti i componenti del Direttivo del Club, in special modo ad Andrea, Chris e Paolo, che tanto si sono prodigati per organizzare questa riuscitissima serata. Infine un grazie anche allo staff dell’hotel Europa per la squisita ospitalità”.