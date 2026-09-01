Alla fine, la telenovela Moise Kean si è risolta proprio nelle ultimissime ore di mercato: l'attaccante della Nazionale italiana passa dalla Fiorentina al Como in prestito con obbligo di riscatto. "Qui a Como ho trovato un ambiente compatto, tanti ragazzi con grande voglia di fare bene e un ottimo progetto - ha dichiarato Kean ai canali ufficiali del club lariano dopo l'annuncio ufficiale -. Il mister ha grandi idee in cui mi rispecchio molto: mi dà una carica enorme ed è una persona fantastica che saprà aiutarmi nel mio percorso. Non vedo l'ora di iniziare e di esultare presto insieme ai tifosi allo stadio."

"Moise è un giocatore importante, già pronto ed esperto ma con ancora tanta fame e margini di crescita. Ha grande forza fisica, velocità e capacità di gestire l'attacco, caratteristiche che alzeranno il livello della squadra. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare insieme sul campo", ha aggiunto Cesc Fabregas.