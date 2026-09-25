Adrian Bernabé punta la partita di San Siro contro l’Inter. Lo spagnolo, fermo per un affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare tre partite dall'inixio della stagione, sta gestendo i carichi e fino a ieri, riporta ParmaToday, ha alternato il lavoro con il gruppo a sedute individuali, seguendo il suo programma differenziato. Carlos Cuesta lo aspetta per l’appuntamento del prossimo 10 ottobre contro la squadra del suo predecessore Cristian Chivu, dove un giocatore con le sue caratteristiche risulta sempre fondamentale.