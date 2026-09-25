Il Barcellona brama Lautaro Martinez da anni. Per l'ennesima sessione di mercato, i blaugrana hanno tentato di portare in Spagna il capitano nerazzurro, ma è arrivato altrettanto puntuale il "no" categorico dell'Inter.

Le parole di Deco, diesse catalano, conferma l'alto gradimento per l'argentino, lasciando presagire un ulteriore affondo nelle prossime finestra di calciomercato.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 25 settembre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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