Nel corso di un'intervista rilasciata a All Roma, l'ex giocatore della Roma e dell'Inter, il brasiliano Amantino Mancini, è tornato sul confronto diretto tra le due squadre di sabato scorso all'Olimpico, sottolineando la correttezza del risultato finale: “Contro l’Inter è stata una bella partita, gran primo tempo dei giallorossi, positivo, poi la ripresa dell’Inter è stata importante, fatta bene e quindi risultato giusto. L’avvio della Roma non mi sorprende, la squadra si è rinforzata e Gasperini conosce bene la sua squadra. Non è quindi una novità”.

Invece si aspettava questo inizio di classifica con Roma, Lazio e Inter al comando e se sul mercato si poteva fare qualcosa in più..

“Mi aspettavo l’inizio di Roma e Inter così, ma della Lazio no, secondo me Gattuso sta facendo veramente bene, mi sta sorprendendo. Non so se continuerà così, ma faccio i complimenti a Gattuso per ciò che sta realizzando”.

Fossi stato Gasperini avresti preso Luis Henrique dall’Inter?

“L’Inter ha una grandissima rosa, giocano insieme da tanto tempo. Luis Henrique è un calciatore che mi piace, fossi stato Gasperini lo avrei preso per la Roma, ma non è stato possibile..”.