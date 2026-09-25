Due nerazzurri probabilmente titolari, uno fuori per squalifica. Roberto Mancini ha comunicato i 23 convocati per la partita di stasera tra Italia e Belgio allo Stadio Olimpico, prima gara della Nations League 2026/27. Nella lista figurano come prevedibile Nicolò Barella e Pio Esposito, non Alessandro Bastoni che deve scontare un turno di stop.

Nello specifico, ecco i convocati a disposizione per stasera:

PORTIERI: Donnarumma, Vicario e Carnesecchi.

DIFENSORI: Di Lorenzo, Kayode, Mancini, Coppola, Scalvini, Calafiori, Ahanor. Tra i centrocampisti: Romano, Barella, Tonali, Doumbia, Frattesi, Mandragora.

ATTACCANTI: Zoma, Pio Esposito, Kean, Scamacca, Maldini, Cambiaghi e Raspadori

Tra le decisioni dell'ultima ora c'è quella di lasciare in tribuna Nicolò Zaniolo, ancora non al meglio della condizione fisica. Non sarà della partita nemmeno il portiere Pessina, mentre resta fuori anche l'attaccante Inacio, classe 2008. In difesa non trovano posto Ghilardi e Kouadio, ai quali si aggiunge Bastoni, costretto a saltare la gara per squalifica. Tribuna anche per Ruggeri, convocato per prendere il posto dell'infortunato Dimarco. A centrocampo rimane escluso Ricci, uno degli ultimi giocatori aggregati al gruppo dopo il forfait di Cristante. La lista degli indisponibili per questa sfida comprende inoltre Fagioli, Sebastiano Esposito e Vergara.