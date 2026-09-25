A poche ore dal calcio d'inizio della gara di Nations League contro la Polonia, il difensore del Leeds e della Naizonale bosniaca Tarik Muharemovic ha eletto quello che a suo dire è il miglior giocatore della squadra di Jan Urban. Spiazzando tutti nel non indicare Robert Lewandowski: "Non c'è bisogno di dire molto su di lui. Il suo nome parla da sé, ed è un giocatore che ha ottenuto molto. Ma io ho giocato in Italia e seguo costantemente la Serie A. Conosco molto bene Piotr Zieliński dell'Inter. È un giocatore che dimostra regolarmente il suo valore. Secondo me, è il miglior giocatore della Nazionale polacca", dichiara l'ex Sassuolo.