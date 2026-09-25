Se il rettangolo di gioco si chiama Nations League (appuntamento domani sera per la Spagna in casa dell'Inghilterra), fuori Lamine Yamal continua a pensare al Pallone d'Oro, che verrà assegnato il prossimo 26 ottobre al London Palladium. E il talento del Barcellona ci crede fortemente e continua a farsi pubblicità: "Nel calcio europeo ci sono pochi giocatori che giocano come me, che ti fanno apprezzare la partita in questo modo. Il mio modello era Neymar. Ecco perché penso che il Pallone d'Oro venga assegnato al giocatore che ti piace di più guardare e che sai essere superiore. Penso che sia questo che mi distingue", ha dichiarato a TVE.

Un titolo personale che secondo il diretto interessato sarebbe potuto arrivare già l'anno scorso, se l'Inter non si fosse messa di mezzo tra il Barça e la Champions League: "La decisione finale non dipende più da me. L'anno scorso abbiamo mancato la qualificazione alla Champions League, vinta dal Paris Saint-Germain (con Pallone d'Oro consegnato a Ousmane Dembelé, ndr). Quest'anno ci sono stati i Mondiali, quindi le possibilità ci sono. Sono sereno riguardo a ciò che ho fatto; non cambierei nulla per nessuno".