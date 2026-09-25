L'ex Inter e Roma Andrea Stramaccioni, oggi commentatore televisivo, è intervenuto a Radio Manà Manà Sport Roma per parlare dell'ultimo incontro proprio tra queste due squadre: "La Roma contro l'Inter ha stupito per intensità e mentalità, giocando alla pari con l'Inter soprattutto nel primo tempo. Il passaggio che ora deve fare la squadra di Gasperini è di mantenere una certa continuità mentale per tutti i novanta minuti. Per lo scudetto vedo comunque ancora avanti l'Inter per completezza di organico, resta la squadra da battere".

Su Alessandro Romano, cresciuto nella Roma e passato al Cagliari questa estate, ora cercato dalle big di serie A e in Nazionale: "Io una recompra l’avrei tenuta, come fanno i grandi club".