"Mi aspettavo il sostegno delle componenti federali? Sinceramente sì, è una bella cosa per il mondo del calcio che mi sembra più compatto di sempre". Così Giovanni Malagò, presidente della FIGC, si esprime all'ingresso dello stadio Olimpico sul consenso incassato in Consiglio federale dalle componenti sul caso tesseramento prima di assistere all'incontro tra Italia e Belgio.

Sezione: News / Data: Ven 25 settembre 2026 alle 21:00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.