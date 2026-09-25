Adrien Truffert ha imboccato la corsia di sorpasso e si appresta a superare Andy Diouf nelle idee di Zinedine Zidane come terzino sinistro della Francia che stasera scenderà in campo al Kocaeli Stadyumu per la sfida di Nations League contro la Turchia. Secondo RMC Sport, il laterale mancino del Bournemouth è leggermente in vantaggio sull'interista perché è un profilo più difensivo, quindi maggiormente adatto per coprire le spalle a Kylian Mbappé. Tuttavia, scrivono i colleghi transalpini, Zizou non ha ancora preso una decisione definitiva in merito.

PROBABILE FORMAZIONE DELLA FRANCIA: Maignan; Koundé, Jacquet/Lacroix, Upamecano, Truffert/Diouf; Cherki, Manu Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Mbappé.