Dopo la fine dei lavori del Consiglio della FIGC, Renzo Ulivieri si è fermato a parlare coi cronisti presenti fuori dalla sede di Via Allegri parlando del rischio commissariamento della Federazione: "Mi preoccupa però la nostra posizione è quella di partenza, è quella di sostegno a Giovanni Malagò, ci fa paura il commissariamento che vorrebbe dire andare contro quella che è stata la democrazia dentro questa federazione, Malagò è stata eletto attraverso i voti democratici, questo non va dimenticato mai, poi se si fa una questione formale... Il nostro sostegno è totale e sarà fino alla fine".