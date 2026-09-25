Viviamo insieme il pre partita di Italia-Belgio, match valido per la Nations League. Riparte il ciclo Mancini con Pio Esposito punto fermo del progetto azzurro. Le ultime di formazione con uno sguardo anche alle possibili ripercussioni nel mondo Inter. Stasera in campo anche la nuova Francia di Zidane e Diouf.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 25 settembre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.