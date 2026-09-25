Approfittando della sosta del campionato, Djed Spence continua a lavorare alla Pinetina per farsi trovare pronto in vista di Inter-Parma, partita in programma il prossimo 10 ottobre, a San Siro, per la quale potrebbe strappare la sua prima convocazione con i nerazzurri. L'inglese, dopo il periodo di riatletizzazione, ora vede il traguardo del lungo percorso costruito dallo staff per permettergli di recuperare la forma migliore. Tanto che nei primi giorni della prossima settimana dovrebbe cominciare ad allenarsi in gruppo con i compagni rimasti a disposizione di Cristian Chivu. Intanto, l'ex Tottenham ha fatto capire ai propri tifosi che il suo rientro è vicino con una storia pubblicata su Instagram, direttamente dallo spogliatoio del centro sportivo nerazzurro. 'Soon', ha scritto Spence. 

Sezione: Focus / Data: Ven 25 settembre 2026 alle 13:07
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.