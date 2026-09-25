Matteo Cichella, centrocampista classe 2005 del Frosinone, è stato chiamato per la prima volta da Silvio Baldini in Nazionale Under 21 e ieri, nell'amichevole con l'Empoli Primavera ha messo a segno una doppietta. Ottime sono le referenze del ragazzo, che ai microfoni dei canali ufficiali della FIGC si presenta così: "Sono felicissimo per la convocazione. La aspettavo da tanto tempo e sono orgoglioso che sia arrivata in questo momento e durante questa annata. Oggi stiamo affrontando una Serie A che è tutt'altra cosa. Cambiano gli ambienti, gli stadi e il livello dei giocatori, ma ci siamo adattati bene e l'avvio di campionato ne è la dimostrazione".

Cichella ha in particolare due obiettivi: poter giocare all'Olimpico con la maglia della Roma e indossare la maglia della Nazionale: "Per ora già l'Under 21 è stata una grande soddisfazione, spero di continuare così. Nel frattempo mi ispiro a Nicolò Barella che per ruolo e caratteristiche è un grande punto di riferimento. Sin da quando ero piccolo, poi, Daniele De Rossi è stato il mio idolo, un po' per il ruolo, anche se io sono più una mezzala, un po' per l'attaccamento alla maglia. Ma se cresci nella Roma non hai molta scelta: o lui, o Francesco Totti".